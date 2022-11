POL-HRO: Autofahrerin verursacht alkoholisiert einen Verkehrsunfall

Herren Steinfeld (ots) -



~Auf der K28 im Bereich zwischen Herren Steinfeld und der B104 kam es am 26.11.2022 gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 34-jährige deutsche Autofahrerin kam nach links von der Straße ab, fuhr gegen einen Baum und wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eigeklemmt. Bei Eintreffen der Polizei hatte sie sich bereits eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können und wurde nach der medizinischen Erstversorgung schwer verletzt ins Krankenhaus Schwerin eingeliefert. Während eines Gesprächs zur Erforschung des Unfallhergangs stellten die Beamten Atemalkohol fest. Der durchgeführte Test bestätigte den Verdacht. Die 34-jährige war mit 1,97 Promille im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Sachschaden beträgt 13.000 Euro.



Lena Stübke



Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Gadebusch~



