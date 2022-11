POL-HRO: Mit über zwei Promille auf dem Weg zur Autobahn verunfallt / Fahrer bleibt unverletzt

Landkreis Rostock (ots) -



Am 26.11.2022, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem

Zubringer (B103) zur BAB 20. Auf Höhe der Anschlussstelle Rostock

West, Fahrtrichtung Stralsund, kollidierte der Fahrer eines VW Caddy

aus zunächst unbekannter Ursache mit der Schutzplanke. Anschließend

kam das Fahrzeug nach mehreren Metern im dahinterliegenden Graben zum

Stehen. Dies meldeten Zeugen per Notruf der Polizei, die neben dem

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier auch sofort einen Rettungswagen

zur Unfallstelle entsandte. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest,

dass der 29-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Rostock zwar

unverletzt war, jedoch erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine

freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2

Promille. Der polizeilich bereits mehrfach bekannte Fahrzeugführer

wurde anschließend zur Blutprobenentnahme in eine Rostocker Klinik

gebracht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des

Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der

VW Caddy war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für etwa eine Stunde voll

gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.



