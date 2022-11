POL-HRO: Aufmerksamer Bürger meldet Trunkenheitsfahrt / 44-jähriger Bulgare mit 2,5 Promille festgestellt

Rostock (ots) -



Am 27.11.2022, kurz nach Mitternacht, meldete sich ein Hinweisgeber

aus Hagenow bei der Polizei und teilt mit, dass vor ihm ein Fahrzeug

sehr langsam und in Schlangenlinien fährt und dabei immer wieder mit

dem Bordstein kollidiert.



Die Polizei stellte den Fahrzeugführer eines VW Polo kurz darauf an

einer Tankstelle in der Rudolf-Tarnow-Straße in 19230 Hagenow und

unterzog ihn einer Atemalkoholkontrolle. Diese ergab einen Wert von

2,5 Promille. Der 44 Jahre alte bulgarische Fahrzeugführer musste

daraufhin eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, außerdem

wurde sein Führerschein sichergestellt. Aufgrund seiner

Alkoholisierung durfte er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam

verbringen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde

ebenfalls gefertigt.



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell