POL-NB: Fahrzeugführer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 26.11.2022 gegen 09:10 Uhr informierten ein Zeuge über Notruf die Polizei, dass auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Triebsees ein PKW in Schlangenlinie fährt. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen PKW Kombi mit Wuppertaler Kennzeichen handeln. Umgehend wurden die Polizeibeamten des Autobahnpolizeirevier Grimmen zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte das Fahrzeug auf der L19, im Bereich der Anschlussstelle Grimmen-West, festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein bei der Kontrolle durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Des Weiteren stellten die Polizeibeamten fest, dass der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.



