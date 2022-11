POL-HRO: Verkehrsunfall mit Verdacht der Trunkenheit

Rehna (ots) -



~In den Morgenstunden des 26.11.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L02 zwischen den Ortslagen Bülow und Warnekow.

Der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer kam vermutlich gegen 08:35 Uhr mit seinem Audi A3 aus bisher unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall drehte sich der PKW und kam auf dem angrenzenden Acker zum Stehen.

Die vorbeifahrende Ersthelferin setzte die Polizei über den verunfallten PKW in Kenntnis und versorgte den schwer verletzten Fahrzeugführer medizinisch.

Nach Eintreffen der Polizei ergab eine bei dem Fahrzeugführer durchgeführte Atemalkoholkontrolle einen Wert von 0,98 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Anschließend wurde der Verunfallte mittels Rettungswagen in die Helios Klinik Schwerin verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Für die Bergung wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.

Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausgelaufen waren und in das Erdreich einzusickern drohten, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Das zuständige Ordnungsamt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und veranlasst den Austausch des Erdreichs.

Gegen den verunfallen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Lena Stübke



Polizeioberkommissarin

Polizeirevier Gadebusch~



