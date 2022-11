POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 285

Pasewalk (ots) -



Am 25.11.2022, gegen 20:40 Uhr, kam es auf der L 285 zwischen

Löcknitz und Menkin zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten

Personen. Bei der Unfallverursacherin handelt es sich um eine

35-Jährige koreanische Staatsangehörige, welche ihren Wohnsitz in

Deutschland hat. Diese befuhr die L 285 von Löcknitz nach Menkin, kam

hier mit ihrem PKW VW Polo auf gerader Strecke nach rechts von der

Fahrbahn ab, überschlug sich und kam neben der Straße zum Stehen. Die

Fahrzeugführerin sowie eine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht

verletzt und kamen zur Behandlung in das Pasewalker Krankenhaus. Die

Beifahrerin erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche,

Verletzungen und wurde zur Behandlung von den Rettungskräften in das

Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum nach Neubrandenburg gefahren. Es waren

drei Rettungswagen und ein Notarztwagen zur Versorgung der Verletzten

im Einsatz. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe

von 4000 EUR. Dieser war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem

Abschleppunternehmen geborgen. Die Straße war bei der Unfallaufnahme

für ca. 60 Minuten halbseitig gesperrt. Gegen die Unfallverursacher

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im

Straßenverkehr eingeleitet.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



