POL-SN: Fahndungslöschung: 12-jährige in Schwerin wieder zurück in der Wohngruppe

Schwerin (ots) -



Das in Schwerin seit dem 23.11. vermisste 12-jährige Mädchen ist wohlbehalten in die Wohngruppe zurückgekehrt. Die Polizei Schwerin bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben und bittet um Löschung aller Beiträge mit personenbezogenen Daten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell