POL-LWL: Mann bei Arbeitsunfall in Metallbetrieb schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Lüttow-Valluhn ist am Freitagmorgen ein 42-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Der Hergang des Vorfalls ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen ist der 42-Jährige von einer Metallplatte getroffen worden, die durch einen anderen Arbeiter mit einem Lastenkran in einer Produktionshalle transportiert wurde. Dabei erlitt der 42-Jährige eine schwere Kopfverletzung. Er ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unglücksursache.



