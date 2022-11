POL-LWL: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Nach einem Raub Anfang Juli dieses Jahres in Ludwigslust fandet die Polizei nun mit einem Foto nach einer Frau, die mit der Geldkarte des Opfers in zwei Fällen insgesamt 1.000 Euro Bargeld von zwei Geldautomaten abgehoben haben soll.



Das Opfer - eine 88-jährige Rentnerin - wurde am Vormittag des 08.Juli nahe der Hochbrücke in der Käthe-Kollwitz-Straße von zwei unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt. Die Handtasche des Opfers wurde später zwar aufgefunden, allerdings stahlen die Räuber unter anderem die Geldkarte der 88-Jährigen, die die Täter kurz darauf in zwei Fällen zum Geldabheben einsetzten. Dabei haben Überwachungskameras eine Tatverdächtige im Bild festgehalten und Fotos von ihr angefertigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang nicht zur Ergreifung der Frau bzw. der Mittäter, sodass sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet. Wer Hinweise zu der auf dem Foto abgebildeten Frau bzw. zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung setzen.



Ein Foto der tatverdächtigen Frau, die mit der gestohlenen Geldkarte Bargeld abgehoben hat, ist unter folgendem Link zu finden:



https://fcld.ly/raub-lwl



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell