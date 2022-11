POL-NB: Diebstahl von Halogenscheinwerfern vom Weberglockenmarkt

Neubrandenburg (ots) -



In der Zeit vom 23.11.2022 19:00 Uhr bis zum 24.11.2022 10:00 Uhr wurden vom Neubrandenburger Weberglockenmarkt mehrere LED-Scheinwerfer entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Tatverdächtige verschiedene Technik beschädigt oder gar entwendet. Elf Halogenscheinwerfer im Gesamtwert von ca. 1.100 Euro wurden komplett entwendet. Diese standen am Ende der Turmstraße, gegenüber vor dem Neubrandenburger Rathaus.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg waren vor Ort und haben eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Spuren konnten nicht aufgefunden werden. Wir suchen Zeugen. Wer in der Nacht vom 23.11.22 zum 24.11.22 im Bereich der Turmstraße/beim Rathaus auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der entwendeten Halogenscheinwerfer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell