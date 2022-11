POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots) -



Am Donnerstag, den 24.11.2022, kam es gegen 16:30 Uhr aus bislang

ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Gartenlaube in der

Lessingstraße in Friedland. Anwohner hatten den Brand bemerkt und die

Feuerwehr alarmiert.



Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten neben einer Gartenlaube auch

ein Carport und umstehende Bäume in Brand. Ein Übergreifen auf

umliegende Wohngebäude konnte aufgrund des schnellen Eingreifens der

Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der

entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich gegenwärtig auf zirka

15.000 Euro.



Im Rahmen des Löscheinsatzes kamen die Feuerwehren Friedland,

Ganzkow, Sadelkow und Eichhorst mit insgesamt 7 Einsatzfahrzeugen und

37 Einsatzkräften zum Einsatz.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, um

die Brandursache zu klären. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei

um Mithilfe durch mögliche Zeugen. Wer Hinwiese, insbesondere zu

auffälligen Personenbewegungen, im Zusammenhang mit dem

Brandgeschehen machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier

Friedland (Telefonnummer 039601 3000) oder bei jeder anderen

Dienststelle zu melden.





