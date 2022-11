POL-NB: Tätlicher Angriff auf Fahrradfahrer in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots) -



Am 24.11.2022, gegen 20:20 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle der

Polizei über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen

die Information, dass in der Stralsunder Altstadt ein Kurierfahrer

eines Pizza-Lieferdienstes durch einen tätlichen Angriff verletzt

wurde.



Eine aufmerksame Zeugin meldete sich nahezu zeitgleich über den

Notruf der Polizei und teilte ihre Beobachtung mit. Dadurch konnte

eine 5-köpfige Personengruppe festgestellt und namentlich bekannt

gemacht werden, die mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang gebracht

werden kann.



Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 20-jähriger, alkoholisierter

Deutscher aus der Gruppe heraus dem entgegenkommenden 28-jährigen,

iranischen Kurierfahrer auf seinem Fahrrad unvermittelt gegen den

Kopf. Dadurch verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle, so dass er in

der Folge stürzte. Hierbei erlitt er erhebliche Verletzungen am Kopf

und musste anschließend nach Greifswald in das Universitätsklinikum

eingeliefert werden.



Die Motivlage ist gegenwärtig unklar. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und ermittelt in alle

Richtungen. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Die schnelle Bekanntmachung des Tatverdächtigen ist der couragierten

Zeugin zu verdanken, welche den Fluchtweg mitteilte und somit die

Einsatzkräfte zielführend unterstützte.



Einem möglichen Opfer zu helfen, ist nicht schwer. Tipps zum

richtigen Handeln geben folgende Regeln:



1. Helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen

2. die Polizei unter 110 verständigen

3. andere um Mithilfe bitten

4. Tätermerkmale einprägen

5. um das Opfer kümmern

6. sich als Zeuge zur Verfügung stellen



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell