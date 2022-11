POL-HRO: Pressemitteilung zu den Autokorsos im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



~Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock waren für heute insgesamt fünf Autokorsos angemeldet. In vier Städten haben sich die Kolonnen ab 15:45 Uhr auf den vorher angemeldeten Strecken durch die Innenstädte bewegt und endeten spätestens gegen 18:00 Uhr.

Teilgenommen haben in Schwerin (32 Fahrzeuge), Wismar (36 Fahrzeuge und 1 Traktor), Güstrow (47 Fahrzeuge und 2 Traktoren mit Anhänger) und Parchim (97 Fahrzeuge, darunter Sattelzugmaschinen, Traktoren). Dabei kam es zu geringfügigen Einschränkungen im Straßenverkehr.

Die Versammlungsleiterin in Rostock sagte den Autokorso auf Grund der zu wenigen Fahrzeuge (15) ab.

Veranstaltet wurden die Korsos von der Initiative "Unternehmeraufstand MV". Die Aktion richtet sich unter anderem gegen die Energiepolitik, die steigenden Kosten und gegen die Russlandsanktionen.



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock~



