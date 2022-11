POL-NB: Verkehrsunfall in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) -



Am 24.11.2022 gegen 16.00 Uhr kam es in Neustrelitz, Dr.

Schwentner-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger deutscher

PKW-Fahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Hohenzieritzer

Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 79-Jährige auf Höhe

der Kindertagesstätte aufgrund körperlicher Mängel (Sekundenschlaf)

nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen rechtsseitig am

Fahrbahnrand geparkten PKW. Personen wurden nicht verletzt. Der

Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 18.000,- Euro.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell