POL-LWL: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Hasenhäge (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 72 zwischen Lübesse und Schwerin sind am Donnerstagmittag zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ca. 150 Meter vor der Ampelkreuzung bei Hasenhäge prallte der PKW eines 45-Jährigen auf ein vorausfahrenden Mazda X5, dessen Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Beide Fahrer wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell