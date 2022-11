POL-HRO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Schwerin (ots) -



Am Donnerstag ist es in den frühen Morgenstunden zu einer

Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen.



Hierbei wurde die Außenfassade des Ministeriums für Inneres, Bau und

Digitalisierung in Schwerin durch das Anbringen von Schriftzügen in

roter und schwarzer Farbe beschmiert. Dies konnte durch den

zuständigen Objektschutz festgestellt werden. Die Größe der

Schriftzüge erstreckt auf circa zwei mal zwei Meter. Zur

Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz, die auch die

weiteren Ermittlungen übernommen hat.



Zeugen, die in der Zeit von 03:30 Uhr bis 07:40 Uhr verdächtige

Personen im Bereich der Moritz-Wiggers-Straße gesehen haben, werden

gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 038208-8882224

oder über die Online-Wache unter polizei.mvnet.de zu melden.





