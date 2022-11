POL-HRO: Betrüger verschafft sich Zugriff auf Computer und ergaunert fünfstelligen Geldbetrag

Rostock (ots) -



Eine 33-jährige Rostockerin erstattete Anzeige bei der Polizei, nachdem sie Opfer eines Betruges geworden war. Die Frau wurde am 11.11.2022 von einem Betrüger telefonisch kontaktiert, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Der Unbekannte spielte der Geschädigten vor, dass auf ihrem Konto verdächtige Transaktionen festgestellt worden waren. Um dies genau zu überprüfen, forderte der seriös wirkende Mann sie auf, ein Programm auf ihren Computer zu laden. Damit hätte er dann direkten Zugriff auf ihren Computer und könne so notwendige Einstellungen vornehmen. Dies tat die 33-Jährige.

Der Betrüger war nun in der Lage auf das Konto der Rostockerin zuzugreifen und tätigte mehrere Überweisungen. Hierdurch entstand der Frau ein Schaden von etwa 19.000 Euro.



Nachdem die Geschädigte den Betrug bemerkte, informierte sie unverzüglich ihre Bank und die Polizei.

Durch schnelle und intensive polizeiliche Maßnahmen konnte das Geld noch rechtzeitig gesichert werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen.



Die Rostocker Polizei rät in diesem Zusammenhang folgende Hinweise zu beachten:



Erlauben Sie niemandem, den Sie nicht kennen, Zugriff auf Ihre Geräte!



Geben Sie niemals Passwörter oder Online-Banking-Anmeldedaten weiter!



Stoppen Sie gegebenenfalls den Fernzugriff, indem Sie das Gerät ausschalten!



Am Telefon nicht bedrängen lassen und das Telefonat sofort beenden!



