POL-SN: Mutter und Kind nach Fahrradsturz verletzt

Eine 21-jährige Schwerinerin und ihre 6-jährige Tochter verletzten sich gestern bei einem Fahrradunfall gegen 14.20 Uhr in Schwerin. Die Deutsche befuhr mit ihrem Rad die Goethestraße und transportierte ersten Erkenntnissen nach ihr Kind auf dem Rad ohne Kindersitz.

Aus noch unbekannter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Rad. Bei dem anschließenden Sturz wurde das Kind trotz getragenen Helmes schwer und die Mutter leichter verletzt.

Beide wurden ins Klinikum gebracht.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



Die Polizei weist darauf hin, dass für den Transport von Kindern nur vorgesehene Anhänger und zugelassene Kindersitze zu nutzen sind. Zudem wird dringend das Tragen eines Helmes angeraten.



Das als Anlage dieser Meldung beigefügte Foto zeigt symbolhaft den Unfallort und wurde unter dem Hashtag #blauesRad auf den Social-Media-Kanälen der Polizeiinspektion Schwerin veröffentlicht. Ziel der Kampagne ist es, der Schweriner Bevölkerung die lokalen Gefahrenstellen des Fahrradverkehrs sowie die jeweiligen Ursachen geschehener Unfälle nahebzubringen und so einen Wiedererkennungswert bei der täglichen Teilnahme am Straßenverkehr zu erzielen.



