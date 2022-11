POL-ANK: Verdacht des Raubes in Wolgast

Wolgast (ots) -



Heute Morgen (23. November 2022, gegen 07:30 Uhr) informierte eine Hinweisgeberin die Polizei in Wolgast über eine hilflose Person, welche im Bereich der Kreuzung Baustraße / Breite Straße liegen soll. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 63-jähriger Deutscher, welcher stark unterkühlt, jedoch ansprechbar war, wies Verletzungen auf und gab an, er sei von mindestens zwei Radfahrern überfallen worden. Mittels einer Bierflasche habe man ihm am Kopf verletzt und anschließend seine Geldbörse geraubt. Weitere konkrete Angaben konnte der 63-Jährige zunächst nicht machen. Er wurde ins Krankenhaus Wolgast gebracht, um zunächst medizinisch versorgt zu werden.



Die Kriminalpolizei in Wolgast hat die Ermittlungen wegen des Verdachts Raubes aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer hat in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Bereich der Baustraße gemacht? Wer kann möglicherweise Aussagen zu zwei oder mehr Radfahrern, die in diesem Bereich unterwegs gewesen sein sollen, tätigen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter 03836 252-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



