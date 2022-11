POL-SN: 56-jähriger Mann durch Verbrennungen schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 56-jähriger Mann wurde gestern Abend durch Verbrennungen in seiner Wohnung in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße in Schwerin schwer verletzt.



Der Mann war ersten Erkenntnissen nach gegen 19.30 Uhr auf seinem Sofa mit einer glimmenden Zigarette eingeschlafen. Durch die sich ausbreitende Glut erlitt der Deutsche schwere Verletzungen. Des Weiteren kam es zur Rauchentwicklung mit Auslösung des Brandmelders, woraufhin Nachbarn die Feuerwehr riefen. Zu einem offenen Feuer war es jedoch nicht gekommen. Der Verletzte wurde in ein Klinikum gebracht.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell