POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Damwild

Malchin (ots) -



Am 23.11.2022 gegen 05:45 Uhr ist es auf der L20, Seedorf in Richtung Malchin, hinter dem Abzweig Basedow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Stück Damwild gekommen. Infolge der Kollision flog das Wildtier durch die Frontscheibe des Busses und verendete in dem Fahrgastraum.



Der 57-jährige Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles waren keine weiteren Insassen in dem Bus aufhältig.



Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.



Aus gegebenem Anlass möchte die Polizei die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf das richtige Verhalten bei Wild im Straßenverkehr hinweisen. Fahren Sie insbesondere bei Dämmerung und Dunkelheit vorausschauend. Wenn Sie ein Tier auf der Straße sehen, verringern Sie die Geschwindigkeit und halten das Lenkrad fest in der Hand. Bitte versuchen Sie nicht, dem Tier auszuweichen. Wenn ein Wildtier am Fahrbahnrand steht, raten wir Ihnen die Geschwindigkeit vorsichtig zu verringern, abzublenden und zu hupen. Sollte ein Wildtier die Fahrbahn queren, ist es wahrscheinlich, dass weitere folgen.



