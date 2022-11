POL-LWL: Stark alkoholisierter Autofahrer beschädigt Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs

Plau am See (ots) -



Auf der B 103 zwischen Karow und Plau am See ist am Dienstagabend ein stark alkoholisierter Rentner mit seinem PKW beim Befahren eines Kreisverkehrs geradeaus über die Verkehrsinsel gefahren. Kurz hinter der Verkehrsinsel geriet das Fahrzeug des 72-jährigen gänzlich außer Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrt des Rentners endete im Straßengraben. Der 72-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,89 Promille, sodass er anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht wurde. Der Führerschein des 72-Jährigen Fahrers wurde sichergestellt. Am Fahrzeug sowie an den betroffenen Verkehrsanlagen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



