POL-LWL: Mehrere Hundert Fahrzeuge bei Auto-Korso in Parchim erwartet

Parchim (ots) -



Im Zuge einer Demonstration in Form eines Auto-Korsos rechnet die Polizei am Donnerstagnachmittag mit bis zu 300 Fahrzeugen, die sich ab 16:00 Uhr durch Parchim bewegen. Die Polizei geht davon aus, dass es zeitweilig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Insbesondere an innerstädtischen Kreuzungen ist mit Staus und entsprechenden Wartezeiten zu rechnen. Der Auto-Korso beginnt am Flughafen und bewegt sich von dort aus in Richtung Stadt. Insbesondere betroffen sind folgende Hauptverkehrsstraße: Dammer und Schwarzer Weg, Südring, Buchholzallee, Ostring, Lübzer Chaussee (B191), Parscher Weg, Putlitzer Straße, Ziegeleiweg und Ludwigsluster Chaussee. Die Polizei begleitet den bis 19 Uhr angemeldeten Auto-Konvoi und regelt vor Ort den Verkehr. Fahrzeugführer, die Parchim lediglich durchfahren wollen, werden gebeten, die Stadt großräumig zu umfahren.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell