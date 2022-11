POL-HST: Gasflaschen bei Einbruch in Baumarkt entwendet

Stralsund (ots) -



Der Stralsunder Polizei wurde gestern ein Einbruch in ein Einzelhandelsunternehmen im Baumarktbereich gemeldet.

Ersten Erkenntnissen nach haben sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lager des Renovierungsmarktes im Lüssower Stadtteil Langendorf verschafft. In der Zeit zwischen Montag (21.11.2022) 20:00 Uhr und Dienstag (22.11.2022) 08:00 Uhr hatten es die Täter offensichtlich auf derzeit sehr beliebte Gasflaschen abgesehen. Insgesamt handelt es sich um ein halbes Dutzend volle und leere Gasflaschen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf 400 Euro geschätzt.



