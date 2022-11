POL-ANK: Autofahrer fährt betrunken durch Greifswald und beschädigt drei parkende Autos

Greifswald (ots) -



Heute Morgen (23. November 2022, 03:12 Uhr) wurde durch einen Anwohner der Franz-Mehring-Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem der Unfallverursacher flüchtig sein soll. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Der zunächst unbekannte Fahrzeugführer verursachte an drei parkenden Autos einen Sachschaden und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Durch die Polizei konnte vor Ort das amtliche Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges, einem Seat, festgestellt werden. Dessen Fahrzeughalter konnte stark alkoholisiert (2,09 Promille) an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Eine Blutprobenentnahme wurde daraufhin veranlasst. Der Führerschein wurde sichergestellt.



Eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht wurde gegen den 36-jährigen Deutschen erstattet. Der Gesamtschaden der drei beschädigten Autos sowie auch des Verursacherfahrzeugs beläuft sich auf etwa 28.000 Euro.



