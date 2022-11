POL-ANK: Korrektur: Einbruch in Einfamilienhaus in Löcknitz

Löcknitz (ots) -



Gestern Abend (22.11.2022) wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wiesengrund in Löcknitz gemeldet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von 16:30 bis 17:40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus, durchwühlten dieses und stahlen Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahl wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



