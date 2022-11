POL-HRO: Waffen und Chemikalien in Kleingartenlaube: zwei Festnahmen in Schwerin

Schwerin (ots) -



+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock+++



In einer Laube in einer Kleingartengartenanlage in Schwerin haben Polizeibeamte mehrere Waffen, Chemikalien sowie eine Reichskriegsflagge, Betäubungsmittel und hochwertige Fahrräder sichergestellt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Gartenbesitzers - ein 37 Jahre alter Schweriner - konnten ebenfalls mehrere Waffen und verbotene Gegenstände sichergestellt werden. Der Munitionsbergungsdienst kam zum Einsatz. Erste Ermittlungen haben Hinweise auf eine rechte Gesinnung beim Tatverdächtigen ergeben.

Gegen den 37-Jährigen wurde vom Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin Haftbefehl erlassen. Der Vollzug der Untersuchungshaft wurde noch gestern angeordnet.



Zudem wurde ein 25-jähriger Schwerin bei den Durchsuchungen festgenommen. Der Wohnungslose nächtigte in der Laube. Das Amtsgericht Schwerin hat heute auch seine Untersuchungshaft angeordnet.



Die Ermittlungen - unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz - werden von der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen. Zu welchem Zweck die Waffen und Chemikalien angeschafft wurde, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.



