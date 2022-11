POL-HWI: Fahndungslöschung - Öffentlichkeitsfahndung nach 70-Jähriger im Bereich Boltenhagen ist eingestellt

Boltenhagen (ots) -



Die seit dem 25. März 2022 in Boltenhagen vermisste 70-jährige Frau wurde am 09. November 2022 in einem Waldstück bei Boltenhagen tot aufgefunden.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung bestätigte die Identität der Vermissten zweifelsfrei.



Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Person wird hiermit zurückgenommen. Es wird gebeten, die Löschung der Fahndung insbesondere aus den Online-Portalen vorzunehmen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell