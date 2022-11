POL-SN: Glätteunfälle in Schwerin

Schwerin (ots) -



In Hinblick auf die gegenwärtigen Witterungsverhältnisse weißt die Polizeinspektion Schwerin daraufhin, dass sich alle Verkehrsteilnehmer, sowohl Kraft- als auch Zweiradfahrer, auf glatte Straßen und Wege einstellen müssen.

Am Montagmorgen stürzte eine 57-jährige Radfahrerin in Neumühle ohne Fremdeinwirkung. Ersten Erkenntnissen nach verlor sie aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrrad. Bei dem Sturz erlitt sie Verletzungen an der Hand und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankhaus gefahren werden.

Am Abend zuvor verlor ein 26-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der B104 kurz vor Warnitz von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 8.000EUR geschätzt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge und ihr Fahrverhalten bestmöglich auf die winterlichen Witterungsverhältnisse anzupassen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell