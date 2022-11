POL-HWI: Präventionsberater*innen laden ein - ´Sie fragen, wir antworten´

Details anzeigen Prävention PI Wismar Prävention PI Wismar

Wismar (ots) -



Die Präventionsberater*innen der Polizeiinspektion Wismar Frau Becker, Frau Buchholz und Herr Brügmann laden zu Informationsständen in Gadebusch, Grevesmühlen und Gägelow ein.



Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich über verschiedene aktuelle Themen, wie Enkeltrick, dubiose Gewinnversprechen, Taschen- und Geldbörsendiebstahl sowie Verkehrssicherheitsthemen zu informieren.



Termine:



- 25. November 2022 in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr im

Rewe-Markt in der Ratzeburger Chaussee in Gadebusch



- 01. Dezember 2022 in der Zeit von 09:30 bis 12:00 Uhr im MEZ in

Gägelow



- 02. Dezember 2022 in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr im

Marktkauf-Center in der Klützer Straße in Grevesmühlen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell