POL-HST: Maskierte Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Barth (ots) -



Am frühen Dienstag, dem 22.11.2022 wurde die Polizei gegen 02:30 Uhr über den Notruf darüber informiert, dass augenscheinlich zwei maskierte und bewaffnete Täter versuchen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen.

Daraufhin eilten Beamte des Polizeirevieres Barth in einen Wohnblock im Stadtteil Barth Süd.



Vor Ort trafen die Polizisten eine verdächtige Person im Hausflur an. Eine weitere Person befand sich bereits in einer Wohnung. Die beiden deutschen Männer im Alter von 18 und 21 Jahren, hatten sogenannte Sturmhauben und Halloween Masken bei sich. Nach ersten Erkenntnissen gaben die polizeibekannten aus der Region stammenden Männer an, von einer "Halloween-Party" gekommen zu sein und deshalb die Masken und eine Machete dabei zu haben. Ein Test ergab eine Alkoholisierung von 1,28 und 1,29 Promille.



An der beschriebenen Wohnungstür, die die Männer laut Zeugenaussage versucht haben sollen zu öffnen, befanden sich Beschädigungen die auf einen versuchten Einbruch schließen lassen könnten.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden in der Wohnung des 18-Jährigen Utensilien für den Konsum von Drogen entdeckt, die anschließend durch die Polizisten beschlagnahmt wurden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchs sowie des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell