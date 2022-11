POL-HRO: Schwerer LKW-Unfall auf der BAB 20 - 1. Ergänzungsmeldung

Wismar (ots) -



Am 22.11.2022 kam es gegen 03:10 Uhr auf der BAB 20 in Höhe Schönberg

zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam

ein LKW auf der Richtungsfahrbahn Stettin nach rechts von der

Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde mit

schweren Verletzungen ins Klinikum Lübeck eingeliefert. Der

Sachschaden des mit Farbe beladenen Fahrzeugs wird auf 90.000 EUR

geschätzt.

Derzeit ist der Standstreifen an der Unfallstelle gesperrt.

Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/6p3am



Die Bergung des LKW soll ab 08:30 Uhr durch eine Spezialfirma

erfolgen. Zur Durchführung der Bergungsarbeiten wird die BAB 20 ab

der Anschlussstelle Lüdersdorf in Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt

werden. Der Fahrzeugverkehr wird über die U7 bis zur Anschlussstelle

Schönberg umgeleitet.

Derzeit ist nicht erkennbar, dass Farbe an der Unfallstelle ins

Erdreich gelangt ist. Die weiteren Prüfungen erfolgen während der

Bergung des LKW.



