POL-SN: Erstmeldung: Körperliche Auseinandersetzung in Mueßer Holz

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 15 Personen heute gegen 11:00 Uhr in Schwerin Mueßer Holz wurden ersten Erkenntnissen nach mehrere Personen durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt, eine musste von Rettungskräften ins Klinikum gefahren werden.

Der Vorfall ereignete sich in Mueßer Holz "Am Stein" und wurde durch Zeugen gemeldet. Bei den vor Ort angetroffenen Personen handelt es sich sowohl um tunesische und syrische Staatsangehörige. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Aufklärung zu den weiteren Beteiligten sind Teil der laufenden Ermittlungen.



