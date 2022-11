POL-HST: ´Drogenerkenner´ stoppen in Stralsund berauschte Fahrer

Stralsund (ots) -



Die Erkennung von berauschten Fahrerinnen und Fahrern im Straßenverkehr und die damit verbundene Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen ist ein wichtiges Feld in der Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei.



Um dort immer auf dem neustens Stand zu sein, trafen sich vergangene Woche insgesamt 20 Polizisten aus dem halben Bundesland zu einem dreitägigen Austausch in Stralsund. Die Beamten aus den Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam und Neubrandenburg sind Spezialisten in der Erkennung von Drogen- und Medikamentenbeeinflussung im Straßenverkehr. Am Donnerstag, dem 17.11.2022 frischten die Beamten ihr Wissen in der Theorie auf und hatten die Möglichkeit im Austausch mit einem Stralsunder Staatsanwalt rechtlichen Fragen zu diskutieren.



Am Freitag und Samstag wurde das aufgefrischte Wissen in praktischen Kontrollen vertieft. So konnten insgesamt acht Fahrerinnen und Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und zwei Fahrer unter Alkohol gestoppt werden.



Den Anfang machte am 19.11.2022 ein 40-jähriger PKW-Fahrer, der Freitagmittag im Heinrich-Heine-Ring gestoppt wurde. Sein Drogenvortest schlug positiv auf THC an.

Fast zur gleichen Zeit wurde in der Gartenstraße ein 38-Jähriger im PKW angehalten, dessen Urintest ebenfalls auf THC anschlug.

Gegen 13:30 Uhr kontrollierten die Polizisten im Kastanienweg einen 50-jährigen PKW-Fahrer, dessen Drogenvortest eine Beeinflussung auf Kokain anzeigte. In der Vogelsangstraße war gegen 16:30 Uhr ein 32-Jähriger mit einem E-Scooter unterwegs und stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Am Olof-Palme-Platz fuhr ein 48-jähriger Radfahrer gegen 17:30 Uhr unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 2,04 Promille.



Am Samstag, dem 20.11.2022 wurde gegen 11:00 Uhr eine 36-jährige Autofahrerin in Andershof gestoppt, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Amphetaminen fuhr.

Gegen 20:00 Uhr wurde in der Barther Straße ein 32-jähriger Fahrer auf einem E-Scooter gestoppt, dessen Drogenvortest gleich auch mehrere Stoffgruppen positiv anschlug.

Ebenfalls auf einem E-Scooter war gegen 23:15 Uhr ein 28-jähriger Syrer in der Alten Richtenberger Straße unterwegs. Sein Drogenvortest zeigte eine Beeinflussung auf Amphetamin und THC an.

Bei allen anderen Verkehrsteilnehmern handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Es wurden bei allen Alkohol- oder Drogenfahrenden eine Blutprobe zur Beweissicherung durch einen Arzt entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Ein 25-jähriger Autofahrer wurde gegen 20:00 Uhr mit 1,07 Promille angehalten. Bei ihm wurde eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung im Polizeihauptrevier in Stralsund durchgeführt.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Promille-Grenzen hin. Wer ein Kraftfahrzeug mit einer Alkoholisierung von 0,5 bis 1,09 Promille oder unter dem Einfluss von Drogen führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Was viele Verkehrsteilnehmer immer noch nicht wissen ist, dass auch E-Scooter Kraftfahrzeuge sind.

Wer sein Auto mit über 1,10 Promille oder ein Fahrrad mit 1,60 Promille und mehr führt, macht sich einer Straftat schuldig. Die Trunkenheit im Straßenverkehr führt in der Regel zum Entzug der Fahrerlaubnis und einer Geld- oder Freiheitsstrafe.



