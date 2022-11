POL-NB: Unbekannte Täter beschädigen Fenster von Wiekhäusern

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.11.2022 gegen 12:30 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information über mehrere beschädigte Fenster in der Ringstraße in Neubrandenburg.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Scheiben der Fenster von insgesamt vier Wiekhäusern in der Zeit vom 17.11.2022 bis zum 20.11.2022 durch bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam beschädigt.



Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.200 Euro.



Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell