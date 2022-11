POL-NB: schwerverletzte Jugendliche nach Verkehrsunfall

Burg Stargard (ots) -



Am 21.11.2022 gegen 06:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Verkehrsunfall in Burg Stargard informiert, bei welchem eine 16-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte die Jugendliche eine Fußgängerampel der Carl-Stolte-Straße in Burg Stargard. Bei dieser handelt es sich um eine Bedarfsampel. Im Rahmen der Ermittlungen muss geklärt werden, ob diese eingeschalten war und welches Lichtzeichen leuchtete.

Das Mädchen wurde beim Überqueren von dem Fahrzeug einer 33-Jährigen erfasst, welche die Straße in Richtung Kreuzbruchhof befuhr.



An dem Pkw der Marke Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Die 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur Behandlung ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.



