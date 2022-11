POL-LWL: Fußgänger von Auto angefahren und leicht verletzt

Parchim (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in Parchim ist am Sonntagabend ein Fußgänger leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 66-jähriger Fahrer eines PKW an der Kreuzung Ludwigsluster Straße/ Westring beim Linksabbiegen einen querenden Fußgänger übersehen haben, worauf es Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger kam. In weiterer Folge stürzte der 56-Jährige Mann. Er wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor ergab eine Atemalkoholmessung beim 56-Jährigen den Wert von 1,78 Promille. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



