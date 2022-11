POL-LWL: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wittenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall zwischen Karft und Wittenburg ist am Sonntagvormittag ein 5-jähriges Kind leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 35-jährige Fahrerin mit dem Auto wenden wollen und fuhr hierzu nach links in eine Einfahrt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden PKW, in welchem ein 5-jähriges Mädchen auf dem Beifahrersitz leicht verletzt wurde. Das Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.



