POL-LWL: Mit 5 Personen besetztes Auto verunglückt

Auf der Landesstraße 37 bei Karow hat sich ein 37-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das mit 5 Personen besetzte Auto wahrscheinlich aufgrund der Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und streifte in weiterer Folge zwei Bäume. Der PKW kam anschließend im Graben zum Stehen. Während sich der Fahrer eine Prellung zugezogen hatte, blieben die vier mitfahrenden Insassen, darunter drei Kinder, unverletzt. Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 25.000 Euro geschätzt wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die Landesstraße an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.



