POL-ANK: Betrunkener Autofahrer baut Verkehrsunfall

Ein betrunkener Autofahrer hat heute Morgen (21.11.2022, 06:30 Uhr) in Greifswald einen Verkehrsunfall verursacht. An der Einmündung Hans-Beimler-Straße / Schönwalder Landstraße wollte der 64-Jährige nach rechts in die Schönwalder Landstraße abbiegen und ist dabei mit seinem Daewoo in den Gegenverkehr gekommen. Er stieß daraufhin mit einem Ford zusammen, der von einem 23-Jährigen gefahren wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.



Nachdem die Polizisten die Alkoholisierung des Fahrers feststellten, wurde bei ihm ein Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,98 Promille. Gegen ihn wurde daraufhin ein Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Außerdem wurde von ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Alle Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell