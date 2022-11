POL-LWL: Motorrad gestohlen

Parchim (ots) -



In Parchim haben unbekannte Täter ein rotes Motorrad des Herstellers Yamaha (Typ XJ 600), in Parchim gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag 15:00 Uhr und Montag 05:10 Uhr. Das mit einem Lenkradschloss gesicherte Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen PCH-JC 3 stand auf einem Parkplatz in der Piepenhägerstraße, Ecke Lange Straße. Die Kriminalpolizei in Parchim (03871/6000) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Zeugenhinweise zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Motorrades.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell