POL-LWL: Plötzlicher Wintereinbruch - Winterreifen an Fahrzeugen bringen mehr Sicherheit

Cambs (ots) -



Angesichts des plötzlichen Wintereinbruchs am Wochenende appelliert die Polizei an alle Kraftfahrer, spätestens jetzt die Kraftfahrzeuge mit Winterreifen auszustatten. Am Sonntagabend war auf der B 104 bei Cambs ein PKW auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Graben gerutscht. Dabei entstand erheblicher Sachschanden am Unfallauto, auf dem noch die Sommerreifen montiert waren. Winterreifen sollten für jedes Auto obligatorisch sein, auch wenn der Gesetzgeber diese nur für widrige Straßenverhältnisse (Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- und Reifglätte) vorschreibt. Winterreifen bieten gerade jetzt einen deutlichen Zugewinn an Sicherheit gegenüber Sommerreifen. Sie erhöhen auf winterlichen Straßen die Fahrstabilität und verringern den Bremsweg auf glatten und rutschigen Straßen im Vergleich deutlich. Allerdings gelten auch für sie die physikalischen Kräfte. Heißt: Während der Fahrt keine ruckartigen Fahrmanöver vornehmen, insbesondere Lenkung, Bremse und Gaspedal gefühlvoll betätigen und mehr Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen halten.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell