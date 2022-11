POL-ANK: 93-Jähriger wurde Opfer eines Trickdiebstahls

Greifswald (ots) -



Ein älterer Mann aus der Nördlichen Mühlenvorstadt in Greifswald ist gestern Vormittag (20.11.2022, 11:00 Uhr) in seiner Wohnung von einer Frau bestohlen worden. Die Unbekannte hatte sich unter dem Vorwand, einen Pullover verkaufen zu wollen, in die Wohnung des 93-Jährigen gedrängt. Anschließend nutzte sie einen günstigen Moment, als der Herr in einen anderen Raum ging. Sie stahl die Geldbörse des Mannes und verließ die Wohnung wieder. Die Frau ist ca. 40 Jahre alt und 1,65 m groß. Weitere Hinweise zur Tat oder zur unbekannten Frau nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-224 entgegen.



Die Polizei warnt aus gegebenen Anlass vor Haustürgeschäften und gibt zusätzlich folgende Hinweise:



- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den

Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur

bei vorgelegtem Sperrriegel.



- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist.



- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.



- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür

gegenseitig Beistand zu leisten.



Weitere Informationen und Hinweise sind auch im Internet unter www.polizei-beratung.de zu finden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell