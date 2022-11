POL-HST: Polizei sucht Zeugen oder Geschädigte nach rücksichtlosem Verhalten eines Autofahrers auf dem Rügendamm

Stralsund (ots) -



Der Polizei in Stralsund wurde in der vergangenen Woche eine Auseinandersetzung zwischen einem Rad- und einem Autofahrer angezeigt, zu der nun weitere Zeugen oder Geschädigte gesucht werden.



Am Mittwoch, dem 16.11.2022, fuhr ein Radfahrer gegen 06:00 Uhr direkt auf der Ziegelgrabenbrücke des Rügendamms von Stralsund in Richtung Altefähr.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, wurde der Radfahrer von einer schwarzen Limousine der Marke Mercedes verkehrsgefährdend überholt, beim Einscheren geschnitten und anschließend bis fast zum Stillstand ausgebremst. Außerdem soll der Autofahrer die Hupe vor und während des Überholens betätigt haben.



Nach Angaben des Radfahrers soll es bereits öfter zu dem Verhalten des Autofahrers gekommen und auch andere Radfahrer so gefährdet worden sein. Die Polizei sucht aus diesem Grund Geschädigte, denen dieses Verhalten auf dem Rügendamm aufgefallen ist und bittet Zeugen, die den genannten Sachverhalt beobachtet haben, sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831/28900, der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung aufgenommen.



