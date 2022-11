POL-NB: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen seit dem 20.11.2022; 06:00 Uhr

Neubrandenburg (ots) -



Seit dem 20.11.2022, 06:00 Uhr verzeichnete die Polizei im Landkreis

Vorpommern-Rügen bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt acht

Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit winterlichen

Straßenverhältnissen.



So befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia

die Ernst-Thälmann-Straße in Wustrow in Richtung Ahrenshoop. In einer

Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

mehrere Pollern. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der bei dem

Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf rund

8.500 Euro geschätzt.



Im Landkreis Vormpommern-Greifswald eriegnte sich ein

witterungsbedingter Unfall mit einem Sachschaden von ca. 1.000EUR. Im

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ereignete sich nach

gegenwärtigen Erkenntnissen kein Glätteunfall im genannten Zeitraum.

Der derzeit geschätzte Gesamtsachschaden aller witterungsbedingten

Verkehrsunfälle im o.g. Zeitraum wird zurzeit auf rund 25.000 Euro

geschätzt.



