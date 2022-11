POL-HRO: Diebstahl einer Simson Schwalbe

Redlin (LK Ludwigslust-Parchim) (ots) -



In der Nacht vom 19.11.2022 zum 20.11.2022 entwendeten unbekannte

Täter aus einer Scheune in Redlin ein Kleinkraftrad. Dafür

verschafften sie sich über den umzäunten Hinterhof Zugang zum

Grundstück des Geschädigten.



Entwendet wurde eine original grüne Schwalbe KR51/2 der Marke Simson

in gutem Zustand, wodurch dem Eigentümer ein Schaden von etwa 2.500

Euro entstand.



Als Individualmerkmal der Schwalbe wurde ein im hinteren Bereich

aufgebrachter Aufkleber in Form einer Flamme benannt.



Eine Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen und das Moped in Fahndung

gesetzt.



