POL-NB: Zeugenaufruf nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots) -



Nachdem im Zeitraum vom 19.11.2022, gegen 21.30 Uhr bis zum

20.11.2022, 10:00 Uhr durch den oder die bislang unbekannten

Tatverdächtigen ein Zigarettenautomat in der Erich-Weinert-Straße in

Grimmen angegriffen wurde, sucht die Polizei nun Zeugen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten der oder die Unbekannten

eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Durch

die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Grimmen

wurde der entstandene Sachschaden auf zirka 200,- EUR geschätzt. Der

Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum

Einsatz und hat die strafrechtlichen Ermittlungen in dem Fall

aufgenommen.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise, die zur

Aufklärung der Tat führen können, insbesondere zu auffälligen

Personen bzw. verdächtigen Fahrzeugen im genannten Tatzeitraum, nimmt

das Polizeirevier Grimmen unter 038326/570 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Eine Mitteilung über die Internetwache

der Polizei unter www.polizei.mvnet.de ist ebenfalls möglich.





