POL-HRO: Komplettentwendung eines VW Transporters

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 19.11.2022 18:00 Uhr bis 20.11.2022 09:30 Uhr einen weißen VW T4 (Baujah 2002). Ein besonderes Merkmal sind die schwarzen Rallye-Streifen auf der Heckklappe. Zum Tatzeitpuntkt war das Fahrzeug auf dem Parkplatz Grüner Weg in Teterow abgestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei Teterow unter der Rufnummer 03996 1560, die Internetwache unter www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



