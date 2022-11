POL-HRO: Unbekannte Tatverdächtige brechen in Bürogebäude ein

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 19.11.2022 gewaltsam in das Bürogebäude in der Goerdeler Straße in Rostock eingebrochen. Sie verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen von Türen Zugang zu den Räumen verschiedener Firmen, die in der Folge durchwühlt wurden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme war der Kriminaldauerdienst Rostock zur Spurensicherung und -suche im Einsatz. Konkrete Angaben zum Stehlschaden können noch nicht gemacht werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.



