Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisstem 86-Jährigen aus Barth (LK V-R)

Details anzeigen Vermisster H. Krüger_Polizei Barth 038231 6720 Vermisster H. Krüger_Polizei Barth 038231 6720

Die Polizei in Barth sucht aktuell nach dem 86-jährigen Horst Krüger aus Barth. Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass für den Gesuchten eine Gefahr für Leib und Leben besteht, da er unbekannten Aufenthalts ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Der Senior leidet an Demenz und ist grundsätzlich auf Gehhilfen angewiesen, die er jedoch nicht mit sich führt. Letztmalig wurde er am 19.11.2022, gegen 16:00 Uhr gesehen, als er seine Betreuungseinrichtung in der Hafenstraße verließ. Die bisherigen intensiven Suchmaßnahmen der Polizei, mit unterstützendem Einsatz der Feuerwehr mit einer Drohne, zwei Fährtenspürhunden des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV sowie der ehrenamtstätigen Rettungshundestaffel führten bislang nicht zum Auffinden des 86-Jährigen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 176 cm groß,

- schlanke Statur,

- westeuropäischer Phänotyp,

- kurze, graue, schüttere Haare mit sog. Geheimratsecken

- bekleidet mit blauen Speakern mit weißer Sohle, blaue Jeanshose und dunkler Daunenjacke.

Herr Krüger ist grundsätzlich Brillenträger. Ob er die Brille gegenwärtig auch mit sich führt bzw. aufhat, ist derzeit unbekannt.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Medien werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung in ihrem Programm mit aufzunehmen. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn Krüger machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Barth (Tel. 038231/6720) oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Stefanie Peter

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst